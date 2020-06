Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Spielen schlau macht

Es ist etwas, was einfach so passiert. Jeder Mensch macht es, wenn er auf die Welt kommt, er kann nicht anders: Er fängt an zu spielen. Auch wenn es nicht immer danach aussieht. Das Strampeln mit den Beinen, das Greifen nach einem Gegenstand, das Fabrizieren von Geräuschen, all das ist ein Spiel, das dazu dient, dass ein Kind sich ausprobiert, seine Welt entdeckt und lernt, darin zu zurecht zu kommen. Wenn ein Kind fünfmal seinen Löffel aus dem Hochstuhl fallen lässt, macht es das nicht, um die Eltern zu ärgern, sondern um Dinge herauszufinden und diese abzuspeichern: Kann man den Aufprall hören? Wie lange dauert es, bis man ihn hört? Geht der Gegenstand kaputt?

Anke Schipp Redakteurin im Ressort „Leben“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.

Trotzdem halten viele Erwachsene Spielen für etwas Triviales, Unernsthaftes, etwas, was Kinder zum Zeitvertreib machen, was aber wenig produktiv und nicht zielführend ist. Viele Eltern wollen deshalb ihre Kinder lieber mit schulischen Programmen fördern, schenken ihnen Spielzeug, bei dem sie noch Rechnen üben oder drängen sie dazu, ein Instrument oder eine Sprache zu lernen, statt sie einfach spielen zu lassen. Dabei ist das in jedem Alter die Grundlage von allem, was man für den Rest seines Lebens braucht.

Menschenkinder müssen nämlich wie alle Tiere mit einem Gehirn durch eigene Erfahrungen lernen. Sie beobachten und probieren aus, wie man sich Nahrung sucht, wie man sich vor Gefahren schützt und wie man in der Gemeinschaft lebt. Die Struktur des Gehirn wird während der Kindheit dadurch geformt, dass es Dinge bewältigt und Erfahrungen sammelt. Diese Erfahrungen werden dann in ihrem Hirn in Form bestimmter Verschaltungsmuster fest verankert, sagt der Neurobiologe Gerald Hüther. Nebenbei wird auch das Selbstvertrauen gefestigt.