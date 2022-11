Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum die Frankfurter über ihren Oberbürgermeister abstimmen

Aktualisiert am

Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann Anfang Juli bei einer Pressekonferenz Bild: Lucas Bäuml

Am Sonntag wird in Frankfurt abgestimmt. Aber nicht darüber, wer in der Stadt demnächst bestimmen oder mitbestimmen darf, sondern im Gegenteil: Es geht darum, ob der Oberbürgermeister der Stadt sein Amt verliert.