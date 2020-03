Wie erkläre ich’s meinem Kind? : Warum Oma und Opa plötzlich zu einer Risikogruppe zählen

F.A.Z.-Newsletter „Familie“ Leben mit Kindern: Die wichtigsten Artikel zu Familienorganisation, Erziehung, Finanzen, Schule, Wohnen und Freizeit. Abonnieren Sie den Newsletter „Familie“.

Unser Immunsystem ist dafür da, Krankheitserreger zu erkennen, sie einzufangen und zu bekämpfen, möglichst bevor sie Schaden anrichten können. Und wenn sie uns doch schon krankgemacht haben, dann sorgt das Immunsystem dafür, dass die Erreger ihre Wirkung verlieren. Ist das Immunsystem aber schon alt, dann kann es nicht mehr so viele und vor allem nicht mehr so schnell wichtige Immunzellen zur Abwehr bereitstellen. Die Produktion läuft schleppender, die Krankheitserreger haben mehr Zeit, Schaden im Körper anzurichten. Manches Mal sind die Immunzellen, die der Körper im Alter noch hat, auch schon voller Macken, so dass sie zwar in großer Anzahl da sind, aber nicht mehr richtig funktionsfähig. Auch dann braucht der Körper sehr viel mehr Zeit und Kraft, Viren und Bakterien zu bekämpfen. Und so entsteht dann schnell eine Abwärtsspirale, die ältere Menschen eben selbst bei vermeintlich harmlosen Erkrankungen schwer leiden lassen kann. Wenn der Körper es nicht schafft, Erreger fix zu identifizieren, zu bekämpfen und unwirksam zu machen, wenn diese also Zeit haben, nicht nur Husten auszulösen, sondern etwa wirklich die Lunge zu schädigen, dann ist der betroffene Mensch kränker und noch viel schwächer, Abwehr- und Immunzellen herzustellen. Es entsteht so die Gefahr, dass er immer kränker wird oder sehr viel Zeit braucht, um wieder auf die Beine zu kommen.

Um ältere Menschen genau davor zu schützen, empfehlen Experten eben nun, dass sie vor allem soziale Kontakte und Großveranstaltungen meiden, dass sie sich von Erkrankten fernhalten und sich immer besonders gut die Hände waschen. Jüngere Menschen können sie dabei unterstützen, indem sie für Älltere einkaufen, sie in keinem Fall krank besuchen, sondern nur telefonieren und vielleicht statt einer Umarmung nur mal freundlich Nicken und etwas Nettes sagen. Und was auch noch wichtig ist: Selbst wenn das Immunsystem schon alt ist, man kann versuchen, es in Form zu halten, indem man viel an die Luft geht, sich bewegt, gesund isst und Freude am Leben hat.

Wer also seinen Großeltern in den kommenden Wochen etwas Gutes tun will, der besucht sie nur, wenn er wirklich sicher gesund ist. Und dann geht er mit ihnen spazieren, bringt einen Obstsalat statt Kuchen mit und hat ein paar vergnügliche Stunden mit ihnen. So bleiben Großeltern sehr wahrscheinlich vital.