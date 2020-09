F.A.Z. Wissen – der Podcast : Woher stammt das Wasser der Erde?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für diesen Podcast:

"Science"-Paper: Laurette Piani et al., 28.8.2020: "Earth's water may have been inherited from material similar to enstatite chondrite meteorites"

"Science"-Kommentar: Anne H. Peslier, 28.8.2020: "The origins of water"

Biographischer Exkurs -- Schneelinien und was man sonst noch daraus lernen kann ;-): Anderl et al. (2016): "Probing the CO and methanol snow lines in young protostars. Results from the CALYPSO IRAM-PdBI survey", A&A