F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wo geschehen die Corona-Ansteckungen?

Während die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, stellt sich dringlicher denn je die Frage nach den Ansteckungswegen. Was weiß man mittlerweile darüber, wie und wo Sars-CoV-2 weitergegeben wird?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für diesen Podcast:

Zentraler Überblicks-Artikel: Lee et al., "The engines of Sars-CoV-2 spread", "Science", 23.10.20

Review zu Ansteckungen in Haushalten: Fung et al., "The household secondary attack rate of SARS-CoV-2: A rapid review", "Clinical Infectious Diseases", 12.10.20.

RKI Situationsbericht 27.10. mit Grafik zu Infektionsumfeldern

38. Epidemiologisches Bulletin "Infektionsumfeld von erfassten COVID-19-Ausbrüchen in Deutschland"