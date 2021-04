Aktualisiert am

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Was man aus Israel über Impferfolge lernen kann

Der F.A.Z. Wissen Podcast mit Joachim Müller-Jung und Sibylle Anderl Bild: F.A.Z.

Aus keinem Land liegen so gute Daten über das Covid-19-Impfprogramm vor wie aus Israel. Die wissenschaftliche Auswertung läuft. Was sind ersten Ergebnisse, und was kann man für Deutschland daraus ableiten?