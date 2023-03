Ein Podcast, zwei Themen: Wie verlief die Kultivierung des Weines? Und gibt es im Erdorbit bald so viele Satelliten, dass wir kaum noch das All beobachten können?

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Die Paper zu unserer heutigen Podcast-Folge:

Kommentar zu Weinstudie:- R. Allaby (2023): "Two domestications for grapes", Science, 2.3.23

Studie zur Kultivierung des Weines:- Y. Dong et al. (2023): "Dual domestications and origin of traits in grapevine evolution", Science, 2.3.

Kommentar zum Schutz des Erdorbits:- I. Napper et al. (2023): "Protect Earth’s orbit: Avoid high seas mistakes", Science, 9.3.

Zunehmende Störungen in Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops:- S. Kruk et al. (2023): "The impact of satellite trails on Hubble Space Telescope observations"], Nature astronomy, 2.3.