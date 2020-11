F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie gut schützen Masken wirklich vor Sars-CoV-2?

Aktualisiert am

Die Maskenpflicht wird ausgeweitet. Was aber wissen wir mittlerweile über deren Wirksamkeit und wie sie zu nutzen sind? Ein Überblick über aktuelle Studien.

Die Paper zum Podcast:

Aktueller Review:

S. Kumar & H. P. Lee, 24.11.2020, "The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the facemasks i context of Sars-CoV-2", Physics of Fluids

Aktuelle Studie zur Wirksamkeit von 11 verschiedenen Gesichtsbedeckungen:

Dänische Studie zur Wirksamkeit von Masken vor Ansteckung:

Bundgaard et al., 18.11.2020, "Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers - A Randomized Controlled Trial", Annals of Internal Medicine

Studien zur mehrfachen Verwendung von N95-Masken: Fischer et al. 24.4.2020, "Assessment of N95 respirator decontamination and re-use for Sars-CoV-2", medRxiv Q.-X. Ma et al., 22.4.2020, "Decontamination of face masks with steam for mask reuse in fighting the pandemic Covid-19: Experimental supports", Journal of Medical Virology