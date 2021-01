F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie entscheidet man richtig, wenn vieles unsicher ist?

Aktualisiert am

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Die Paper für diese Podcast-Folge:

Warum beim Umgang mit der Pandemie moderne Entscheidungstheorie helfen kann:

L.Berger et al., 26.01.2021, "Rational policymaking during a pandemic", PNAS

Beispiel für minimax-regret-Strategie;

C.Manski, 6.8.2020, "Forming COVID-19 Policy Under Uncertainty", Journal of Benefit-Cost Analysis

Warum wir Menschen uns so schwer tun, in unsicheren Situationen unsere Interpretation zu revidieren:

N. Chater, 27.7.2020, "Facing up to the uncertainties of COVID-19", Nature Human Behaviour- Aufzählungs-Text

Wissenschaftsphilosophischer Lesetipp:

Sandra Mitchell, 2008, "Komplexitäten. Warum wir erst anfangen, die Welt zu verstehen.", Kapitel: "Handeln in einer komplexen Welt", Suhrkamp Frankfurt am Main