F.A.Z. Wissen – der Podcast : Welche Corona-Mutanten können uns gefährlich werden?

Aktualisiert am

Eine neue Phase in der Covid-19-Pandemie: Wie bedrohlich ist B 1.1.7., die britische Virus-Variante – und wie die südafrikanische? Oder stehen wir zum Start der Impfungen gar am Anfang einer Welle problematischer Mutanten?

