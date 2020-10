Aktualisiert am

Sind Antikörper das ultimative „Heilmittel“ in der Pandemie?

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Sind Antikörper das ultimative „Heilmittel“ in der Pandemie?

Donald Trump will seine Wunderarznei allen zukommen lassen. Er meint monoklonale Antikörper gegen Sars-CoV-2. Ist das von wissenschaftlichen Fakten gedeckt? Wir haben in den jüngsten Publikationen nachgeforscht.

