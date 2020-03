F.A.Z. Wissen – der Podcast : Kommt das Coronavirus wirklich von der Fledermaus?

Aktualisiert am

Sprang das Virus tatsächlich von Fledermäusen auf den Menschen über? Welche Rolle spielten Schuppentiere? Oder könnte es auch im Labor entstanden sein, wie Verschwörungstheorien behaupten? Ein neue Studie in „Nature Medicine“ gibt Aufschluss.

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf ITunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.