F.A.Z. Wissen – der Podcast : Gefährdet die Viren-Evolution die Impfung?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Thomas Williams, Wende Burgers, Lancet Respiratory Medicine, 2021, "SARS-CoV-2 evolution and vaccines: cause for concern?"

Kevin McCarthy et al, Science, 2021, "Recurrent deletions in the SARS-CoV-2 spike glycoprotein drive antibody escape"

Houriiyah Tegally et al, Nature Medicine, 2021, "Sixteen novel lineages of SARS-CoV-2 in South Africa"