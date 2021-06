F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ist Covid-19 mit der Grippe vergleichbar?

Eine „kleine“ Grippe oder „nur“ wie eine Grippe: Wer so über die Corona-Pandemie spricht, verharmlost beides.Tatsächlich ist Covid-19 in vielerlei Hinsicht anders als Influenza – und gefährlicher. Das lässt sich mit neuen Studien gut belegen.

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für diese Folge:

Zur Ansteckungsgefahr:

Jovana Stojanovic et al, Frontiers in Public Health, 2021, "COVID-19 Is Not the Flu: Four Graphs From Four Countries"

Zum Vergleich der Krankheitsbilder:

Marci Osuchowski et an. Lancet Respiratory Medicine, 2021, "The COVID-19 puzzle: deciphering pathophysiology and phenotypes of a new disease entity"

Zu Sterbedaten von Covid-19:

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), 2021, "Estimation of total mortality due to COVID-19"

Zu Long-Covid und Spätfolgen:

Michael Marshal, Nature, 2021, "The four most urgent questions about long COVID"