F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wissenschaftler unter Beschuss

Aktualisiert am

Selten standen Forscher so stark im Fokus der Öffentlichkeit wie während der Pandemie. Für viele hatte das Hass und Drohungen zur Folge. Was heißt das für die Wissenschaftskommunikation?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Publikation zu dieser Podcast-Folge:

Nature Artikel:

Wissenschaftler-Statements des deutschen SMC zum Nature-Artikel

Wissenschaftler-Statements des britischen SMC zum Nature-Artikel

Zentrale Meldestelle für Hass im Netz: „Hassmelden“