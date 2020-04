F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wird das Coronavirus auch beim Sprechen übertragen?

Aktualisiert am

Atemschutzmasken sollen das Ansteckungsrisiko in der Pandemie verringern. Noch zögern viele Länder mit der Maskenpflicht. Doch die jüngsten wissenschaftlichen Befunde erzeugen Druck. Wir stellen fünf ausgewählte Paper dazu vor.

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf ITunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.