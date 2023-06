F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie viel Licht verträgt die Erde, und warum verfallen die Sitten?

F.A.Z. Wissen – der Podcast ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge.

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Die Paper zu dieser Podcast-Folge:

Lichtverschmutzung:

Keith Smith et al. (2023): "Losing the darkness", Science

Miroslav Kocifaj et al. (2023): "Measuring and monitoring light pollution: Current approaches and challenges", Science

Annika K. Jägerbrand, Kamiel Spoelstra (2023): "Effects of anthropogenic light on species and ecosystems", Science