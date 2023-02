F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie schön ist das Weltall?

Aktualisiert am

Zigarren-Look: Der interstellare Asteroid Oumuamua, der im Herbst 2017 entdeckt und nur kurz erfasst werden konnte. Bild: ESO/M. Kornmesser

Wenn wir Bilder aus dem Kosmos sehen, fangen wir an zu träumen: riesige bunte Nebel, rätselhafte Exoplaneten, prächtige Galaxien. Aber sieht all das wirklich so aus?