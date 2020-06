F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie lebensfreundlich sind fremde Sonnensysteme?

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Unsere Paper aus dem Podcast:

Studie des Kepler-160 Systems: René Heller et al. 2020, "Transit least-squares survey - III. A 1.9 R_Earth transit candidate in the habitable zone of Kepler-160 and a nontransiting planet characterized by transit-timing variations", A&A

Studie zum Einfluss von Staub in den Atmosphären von Exoplaneten: Ian Boutle et al. 2020, "Mineral dust increases the habitability of terrestrial planets but confounds biomarker detection", Nature Communications