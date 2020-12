F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie können wir Covid-19 langfristig kontrollieren?

Aktualisiert am

Werden wir in Zukunft von einem Lockdown in den nächsten geraten, oder lässt sich das vermeiden? Und welche Rolle spielt die Pandemiemüdigkeit für den Verlauf der Zahlen? Neue Modelle geben Auskunft.

Die Paper zu dieser Podcast-Folge:

Deutsche Modellierungsstudie zu verschiedenen Szenarien der Kontrolle des Infektionsgeschehen:

Kanadisch-amerikanische Studie zur Wirkung des öffentlichen Krisenbewusstseins auf die Pandemiedynamik:

7. Ad-hoc-Stellungnahme der Leopoldina vom 8.12.2020