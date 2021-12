Aktualisiert am

Wie informieren sich Menschen in der Pandemie?

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Wie informieren sich Menschen in der Pandemie?

Die Pandemie und das Impfverhalten haben gezeigt: Viele Studien scheitern an der Vorhersage und dem Verständnis menschlichen Verhaltens. Welche neuen Impulse liefert die Psychologie?

Infodemisch überflutet: Corona-Demo in Hamburg. Bild: dpa

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

