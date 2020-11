F.A.Z. Wissen – der Podcast : Das lässt sich aus der Mobilität über Ansteckungen lernen

An welchen Orten verbreitet sich Sars-CoV-2 am leichtesten? Neue Antworten auf diese Frage liefern Forscher mit der Kombination aus Handydaten und einem epidemiologischen Modell.

Die Paper zum Podcast:

"Nature"-Studie, Chang et al. 10.11.2020, "Mobility network models of Covid-19 explain inequities and inform reopening"

"News and views"-Artikel zur Studie, Kevin C. Ma & Marc Lipsitch "Big data and simple models to track Covid-19"

Google Mobilitätsreports

Schnelle Plots der Google Mobilitätsdaten für Deutschland und Frankreich (Bitte selbst nochmal schöner plotten ;) )