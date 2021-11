Aktualisiert am

Lockdown oder Kontaktverbote – was wirkt wirklich?

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Lockdown oder Kontaktverbote – was wirkt wirklich?

Corona lässt vieles nicht zu: Sitzplätze am Hamburger Flughafen Bild: dpa

Was wissen wir heute über die Effektivität der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie? Und welchen Anteil haben Ungeimpfte überhaupt noch am Infektionsgeschehen? Wir suchen Antworten in aktuellen Studien.