F.A.Z. Wissen – der Podcast : Reichen die Abwehrkräfte im Kampf gegen Corona?

„F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für dieses Podcast-Folge:

Xin Long et al (2020), Nature Medicine, "Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections"

Mary Marovich et al (2020), Jama, "Monoclonal Antibodies for Prevention and Treatment of COVID-19"

Zum Thema auch interessant u.a.:

Davide F. Robbian et al, (20209; Nature "Convergent antibody responses to SARS-CoV-2 in convalescent individuals"

Thomas Rogers et al (2020), Science "Isolation of potent SARS-CoV-2 neutralizing antibodies and protection from disease in a small animal model"