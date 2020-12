F.A.Z. Wissen – der Podcast : Mit Corona-Schnelltest eine Ansteckung verhindern?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Die Paper zu dieser Podcast-Folge:

Claudius Gottschalk et al, Deutsches Ärzteblatt, 2020, "Antigentests auf SARS-CoV-2: Es zählt auch die Schnelligkeit"

Michael Mina, NEJM, 2020, "Rethinking Covid-19 Test Sensitivity — A Strategy for Containment"

Daniel Larremore et al, Science Advances, 2020, "Test sensitivity is secondary to frequency and turnaround time for COVID-19 screening"

Andreas Lindner et al, European Respiratory Journal, "Head-to-head comparison of SARS-CoV-2 antigen-detecting rapid test with self-collected anterior nasal swab versus professional-collected nasopharyngeal swab"

Antigentest-Liste der zugelassenen Produkte in Deutschland:

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, "Antigen-Tests zum direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2"

Antigentests: unabhängige Beurteilungen kommerzieller Angebote

Claudia Denkinger, Lukas Brümmer, "Rapid antigen tests for the diagnosis of a SARS-CoV-2 infection"