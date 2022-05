Aktualisiert am

Ertrinken wir in neuem Wissen?

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ertrinken wir in neuem Wissen?

F.A.Z. Wissen – der Podcast ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper zu dieser Podcast-Folge:

Derek J. de Solla Price: Science since Babylon. New Haven, CT, USA: Yale University Press 1961

Derek J. de Solla Price: "Networks of scientific papers", Science 1965

L. Bornmann, R. Mutz: "Growth rates of modern science: A bibliometric analysis based on the number of publications and cited references", arXiv 2014

Andy Extance: "How AI technology can tame the scientific literature", Nature, Sept. 2018

A. Belikov, A. Rzhetsky, J. Evans: "Prediction of robust scientific facts from literature", Nature Machine Intelligence, 28.4.22

J. Jureidini & Leemon Mc Henry, „The illusion of evidence based medicine“, BMJ, 2022