F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ein schwieriges Jahr für alles Zwischenmenschliche

Aktualisiert am

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper für diese Folge:

Amerikanische Studie zum Effekt der Pandemie auf Paarbeziehungen:

L. Neff et al.: "Blame the Pandemic: Buffering the Association Between Stress and Relationship Quality During the COVID-19 Pandemic", 21.6.21,

Social Psychological and Personality Science

Deutsche Studie zum Effekt der Pandemie auf Familien mit jungen Kindern:

FAZ-Glosse zum Thema: Wie Paare vom Virus profitiert haben könnten

"Werbepartner dieser Episode ist der BASF-Podcast "ELEMENTary". Mit ELEMENTary die Welt der Chemie von heute und Morgen erleben. Mehr Infos unter https://www.basf.com/podcast"