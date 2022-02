F.A.Z. Wissen – der Podcast : Auf zum Mars?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Sibylle Anderl Redakteurin im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. Folgen Ich folge



Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper und Hörer-Lesetipps für diese Podcast-Folge:

Überblick mit Auflistung ethischer und juristischer Herausforderungen: I. Levchenko et al., "Mars Colonization: Beyond Getting There", Global Challenges 2019

Nasa und das Strahlungsproblem

Wie Hörnchen während des Winterschlafs ihre Muskelmasse halten: M. Regan et al.: "Nitrogen recycling via gut symbionts increases in ground squirrels over the hibernation season", Science, 27.1.22

Effektivität der Elektrolyse auf Mond und Mars: B. Lomax et al.: "Predicting the efficiency of oxygen-evolving electrolysis on the Moon and Mars", Nature Communications, 8.2.2022

Höreranfrage zur Immunität von Genesenen:

Stjin Andeweg et al, medRxiv, 2022, "Protection of COVID-19 vaccination and previous infection against Omicron BA.1 and Delta SARS-CoV-2 infections, the Netherlands, 22 November 2021- 19 January 2022"