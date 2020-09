F.A.Z. Wissen – der Podcast : Astronomen als Klimaschützer

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Die Paper für diesen Podcast:

Leben auf der Venus? Die Studie in "Nature Astronomy", Greaves et al. (2020), "Phosphine gas in the cloud decks of Venus" Supplements zur Venus-Studie

====================================

Editorial "The climate issue", erschienen in "Nature Astronomy"

Australische Übersichtsstudie: "The imperative to reduce carbon emissions in astronomy"

Kommentar zur CO2-Bilanz des MPIA in Heidelberg: "An astronomical institute’s perspective on meeting the challenges of the climate crisis"

Kommentar zum Energieverbrauch astrophysikalischer Simulationen: "The ecological impact of high-performance computing in astrophysics"

Vergleich der CO2-Bilanz einer Konferenz digital vs. analog: "The carbon footprint of large astronomy meetings"

Weitere Studien, die nicht explizit zur Sprache kamen:

Klimabilanz eines astronomischen Observatoriums: "Measuring carbon emissions at the Canada–France–Hawaii Telescope"

Einfluss des Klimawandels auf astronomische Beobachtungen: "The impact of climate change on astronomical observations"