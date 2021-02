Aktualisiert am

Welche Altersgruppe verbreitet das Virus am stärksten?

F.A.Z. Wissen – der Podcast : Welche Altersgruppe verbreitet das Virus am stärksten?

Immer wieder werden differenziertere Maßnahmen gefordert. Was weiß man aber darüber, welche Bevölkerungsgruppen in besonderem Maße zum Infektionsgeschehen beitragen?

F.A.Z. Wissen – der Podcast“ ist auch auf iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast abrufbar. Abonnieren Sie dort und verpassen so keine neue Folge. Natürlich sind wir auch in anderen Podcast-Apps verfügbar, suchen Sie dort einfach nach „FAZ Wissen“. Ebenfalls finden Sie uns in der FAZ.NET-App.

Fragen und Anregungen bitte an: wissenschaft@faz.de

Alle unsere Podcast-Angebote finden Sie hier.

Die Paper zu diesem Podcast:

Science-Paper:

Daten in Deutschland:

Aktueller Situationsbericht vom RKI mit altersaufgeschlüsselten Inzidenzen vom 9.2.2021 (Abbildung 4)

Entscheidende Faktoren für die Aerosolerzeugung:

Kinder & Schüler mit B.1.1.7-Infektionen:

Sarah Brookman et al, 10.02.2021, Lancet Child & Adolescent Health, „Effect of the new SARS-CoV-2 variant B.1.1.7 on children and young people“