F.A.Z. Wissen – der Podcast : Ein Frühwarnsystem für gefährliche Corona-Mutanten?

Unsere besprochenen Paper:

Korber B. et al, 2020, bioRxiv, "Spike mutation pipeline reveals the emergence of a more transmissible form of SARS-CoV-2"

(Preprint, noch ungeprüfte Originalpublikation)

Lanjuan Li et al, 2020, MedRxiv, "Patient-derived mutations impact pathogenicity of SARS-CoV-2"

(Preprint, noch ungeprüfte Originalpublikation)

Außerdem ein Überblick in unserem FAZ-Artikel "Das verwunschene Virus", auch online auf FAZ.NET mit dem Titel: "Wohin driftet die Pandemie?"