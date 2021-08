Podcast-Serie zur Wahl : Urlaub im Wohnzimmer der AfD

Die Landschaft in der Sächsischen Schweiz ist malerisch. Hunderttausende Besucher kommen jedes Jahr ins Elbsandsteingebirge. Doch obwohl die Region von den Fremden lebt, hat sie offenbar ein Problem mit Fremden. Heidenau ist hier, wo es 2015 zu fremdenfeindlichen Ausschreitungen kam. Und nirgendwo war die AfD 2017 erfolgreicher. Damals war es noch Frauke Petry, die ehemalige Parteivorsitzende, die hier das beste Ergebnis erzielte.

Daniel Blum Videoredakteur bei FAZ.NET. Folgen Ich folge Kathrin Jakob Videoredakteurin bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Ihr Nachfolger als Direktkandidat der AfD ist der ehemalige Polizist Steffen Janich. Als einziger Kandidat möchte er auf der Deutschlandreise nicht mit der F.A.Z. sprechen. Petry ebenso wenig. Was sind die Probleme der Region, warum ist die AfD hier so erfolgreich?

Um das herauszufinden, haben wir mit vielen gesprochen, die die Sächsische Schweiz gut kennen – und einem, der als Flüchtling hierherkam. Über Ängste, Vorurteile, Hass – und die Frage, ob die AfD hier im Erzgebirge wieder ein Direktmandat gewinnen könnte im Herbst.

Wir nehmen Sie in diesem Sommer immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Besucht haben wir die erfolgreichsten Wahlkreise von SPD, FDP, Grüne, CDU, Linke, AfD und CSU.

Mitarbeit: Kevin Gremmel, Timo Steppat