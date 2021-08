Podcast-Serie zur Wahl : Die Linke zwischen Korallenriff und Wohnungsnot

Im Land Berlin regiert die Linke mit. Politisch hat sie sich hinter die Forderung nach einer „Enteignung“ von Wohnungsbaukonzernen wie der Deutschen Wohnen gestellt. Im Stadtteil Lichtenberg aber geht es darum, ob ein Naherholungsgebiet zu einem neuen Wohngebiet wird. Das sorgt für Ärger – auch für die Linke.

Daniel Blum Videoredakteur bei FAZ.NET. Folgen Ich folge Kathrin Jakob Videoredakteurin bei FAZ.NET. Folgen Ich folge



Sie steht zwischen den Stühlen: Einerseits will und muss sie mehr Wohnraum schaffen, andererseits geht es auch darum, ein Naherholungsgebiet und Soziotop mit Hausbootsiedlungen und alternativer Szene zu erhalten. Wir treffen Gesine Lötzsch, die ehemalige Parteivorsitzende der Linken, die das Direktmandat für den Wahlkreis Lichtenberg hat. Hier holte die Linke vor vier Jahren ihr bestes Ergebnis. Was Lötzsch antreibt und worin ihr Erfolgsrezept für die Linke besteht, schildert sie uns im Podcast.

Wir nehmen Sie in diesem Sommer immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Besucht haben wir die erfolgreichsten Wahlkreise von SPD, FDP, Grüne, CDU, Linke, AfD und CSU.

Mitarbeit: Kevin Gremmel, Timo Steppat, Yannik Yesilgöz