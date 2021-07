Podcast-Serie zur Wahl : Die FDP in der Stadt der Reichen und Schönen

Aktualisiert am

Die FDP in der Stadt der Reichen und Schönen

Düsseldorfer ringen mit dem Image ihrer Stadt zwischen Kö und Schickimicki. Dann auch noch bundesweite FDP-Hochburg? Auf der Suche nach Vorurteilen in einer liberalen Stadt.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann konnte es zuerst nicht fassen. Wieso stand Düsseldorf ganz oben in der Liste der Wahlergebnisse – und nicht Aachen? Die FDP hatte hier bei der letzten Wahl das beste Zweitstimmenergebnis bundesweit erzielt. Wie das in der Stadt gelungen ist, die mal einen Oberbürgermeister von der SPD, mal von der CDU gewählt hat, erzählt sie auf dem Weg durch Altstadt und den neuen Kö-Bogen. Die Stadt hat sie als Kommunalpolitikerin mitgeprägt.

Ob Karnevalswagenbauer Jacques Tilly oder Reichenforscher Thomas Druyen: Gegen die Klischees über die Stadt wehren sich die Düsseldorfer. In der Altstadt, beim Altbier, sieht der Chef vom Brauhaus „Uerige“ Michael Schnitzler noch die Ideale der klassenlosen Gesellschaft: Alle reden miteinander. Wie liberal Düsseldorf ist und wie viel FDP in der Stadt steckt, klären wir im F.A.Z.-Podcast für Deutschland.

Wir nehmen Sie in diesem Sommer immer montags und mittwochs mit auf eine Reise. Besucht haben wir die erfolgreichsten Wahlkreise von SPD, FDP, Grüne, CDU, Linke, AfD und CSU.

