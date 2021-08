Podcast-Serie zur Wahl : Boots on the Ground mit der CSU

„Ich bin der Ramses“, stellt sich Peter Ramsauer bei der Begrüßung vor. So nennen ihn auch die Leute im Berchtesgadener Land. Anders als der ägyptische König, auf den sich der Spitzname bezieht, muss Ramsauer noch um seine Wahl im Herbst kämpfen. Seit 31 Jahren ist Ramsauer schon im Bundestag, im Herbst kandidiert er zum neunten Mal. Und wieder möchte er das Direktmandat gewinnen. Die Chancen stehen gut, beim letzten Mal gewann er mit 50 Prozent der Stimmen.

Einen Tag lang ist er mit uns durch seinen Wahlkreis getourt. Spricht mit Naturschützern und Sennern über lokale Probleme und die große Politik in Berlin, von der sich Ramsauer immer ein bisschen distanziert. Gleichzeitig ist er der König der Nebenverdienste in der CSU, er bekleidet viele Posten neben seinem Bundestagsmandat. Über das bayerische Lebensgefühl und das Geheimnis von CSU-Erfolgen.

In diesem Sommer haben wir sie mit auf eine politische Deutschlandreise genommen. Besucht haben wir die erfolgreichsten Wahlkreise von SPD, FDP, Grüne, CDU, Linke, AfD und nun, als letzten Teil der Serie, die CSU.

Mitarbeit: Timo Steppat