F.A.Z. Podcast für Deutschland : Ist Deutschland bereit für das Coronavirus?

Aktualisiert am

Bild: Frank Röth

Die ersten vier Infektionsfälle in Deutschland sind bestätigt. Was nun? Die weiteren Themen: Trumps Friedensplan für den Nahen Osten, an dem unser Nahostexperte Rainer Hermann kein gutes Haar lässt, sowie die zweite Staffel der erfolgreichen Fernsehserie „Bad Banks“, die Eva-Maria Magel vorab gesehen hat.