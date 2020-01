F.A.Z. Podcast für Deutschland : Die neue deutsche Rolle im Libyen-Konflikt

Aktualisiert am

Kann es wirklich Frieden geben in Libyen? Der politische Herausgeber Berthold Kohler und Nahost-Korrespondent Christoph Ehrhardt sprechen darüber mit Moderator Andreas Krobok. Außerdem: Wikipedia-Gründer Jimmy Wales über Fakenews und Sportwissenschaftler Professor Daniel Memmert über immer jüngere Fußballstars.

In unserem großen Themenblock zur Lage in Libyen und der neuen Rolle Deutschlands betrachtet Nahost-Korrespondent Christoph Ehrhardt die ersten Ergebnisse der Berliner Konferenz skeptisch. Der politische Herausgeber der F.A.Z., Berthold Kohler, sieht in den Bemühungen der Bundeskanzlerin um Frieden vordergründig zwei Motive.

