Bundeswehr am Limit?

F.A.Z. Podcast für Deutschland : Bundeswehr am Limit?

Der Jahresbericht des Wehrbeauftragten des Bundestags wird vorgestellt. Er zeigt ein problematisches Bild der Bundeswehr in vielerlei Hinsicht. Wie ist der Zustand der Truppe? Und hat die Bundeswehr ein Rechtsextremismus-Problem? Das und mehr im F.A.Z. Podcast für Deutschland.

