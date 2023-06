In Ulm beginnt der Mordprozess um die Tötung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg, Leipzig fürchtet nach dem Urteil gegen Lina E. Ausschreitungen Linksextremer und die Eintracht will den DFB-Pokal nach Frankfurt holen. Der F.A.Z.- Newsletter

Das Wichtigste für Sie am Freitag:

1. Tag X für Leipzig

2. Munter weiter im Heizungsstreit

3. Prozessbeginn nach dem Mord in Illerkirchberg

4. Shangri-La-Dialog in Singapur

5. Teurer Festival-Sommer

6. Wie sehr gefährdet der Klimawandel unsere Gesundheit?

7. Verabschiedet sich Glasner mit dem Pokal aus Frankfurt?

Am Mittwoch wurde die Linksextremistin Lina E. in Dresden zu mehr als fünf Jahren Haft verurteilt – und darf doch erst einmal zurück in die Freiheit. Unterdessen bereitet sich Leipzigs Polizei am Samstag auf einen Großeinsatz vor.