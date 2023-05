Das Wichtigste für Sie am Dienstag: Wirtschaftsminister Habeck will das umstrittene Heizungsgesetz nachbessern. In Frankreich eröffnet eine europäische Batteriezellenfabrik. Und in Bremen starten die Koalitionsverhandlungen.

Sebastian Reuter Leitender Redakteur vom Dienst. Folgen Ich folge





1. Kompromisssuche im Heizungsstreit

2. Der unversöhnliche Wahlsieger Erdogan

3. Ein „Battery Valley“ im Norden von Frankreich

4. Rot-grün-rote Neuauflage in Bremen?

5. Urteil gegen Hanno Berger

6. Die Meister-Posse beim FC Bayern

7. Was diese Woche wichtig wird

1. Kompromisssuche im Heizungsstreit

Robert Habeck will den Streit um das Heizungsgesetz entschärfen – und kündigt Nachbesserungen an. Heute trifft sich der Wirtschaftsminister mit Abgeordneten der Ampelfraktionen.