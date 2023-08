Aktualisiert am

Lauterbach will dem E-Rezept zu Erfolg verhelfen

F.A.Z. Frühdenker : Lauterbach will dem E-Rezept zu Erfolg verhelfen

Ärzte sollen vom 1. Januar 2024 an verpflichtet werden können, elektronische Rezepte auszustellen. Der Bundesregierung droht der nächste Heizungsstreit. Der F.A.Z.-Newsletter.

Bisher liegt der Anteil der E-Rezepte an den insgesamt ausgestellten Rezepten noch im niedrigen Bereich. Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch: Gesundheitsminister Lauterbach wirbt für das elektronische Rezept. Die deutschen Behörden lassen die Digitalisierung schleifen. Und der teuerste Fußballspieler der Welt ist zum Reservisten degradiert worden.

1. Wie das E-Rezept zum Erfolg werden soll

2. Wie die Behörden die Digitalisierung verschleppen

3. Weshalb der Ampelkoalition schon wieder ein Heizungsstreit bevorsteht

4. Warum Dresden so viele Chipfabriken hat

5. Was die Welt aus Nagasaki lernen müsste

6. Welche Aktien jetzt besonders günstig sind

7. Wieso Weltstar Mbappé in Paris aussortiert wurde