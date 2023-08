Aktualisiert am

Der Bund will bei der dringend nötigen Digitalisierung der Verwaltung den Rotstift ansetzen. Donald Trump wird abermals angeklagt. Und: Schlamm hält Heavy-Metal-Fans vom Feiern ab.

Das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Bund will bei Digitalisierung der Verwaltung sparen

2. Neue Anklage gegen Donald Trump

3. Sollte Berlin Marschflugkörper an Kiew liefern?

4. Die Menschheit lebt über ihre Verhältnisse

5. Schlammstart in Wacken

6. Schwerer Taifun steuert auf Süden Japans zu

7. Filmfestival Locarno beginnt

1. Bund will bei Digitalisierung der Verwaltung sparen

Das Spardiktat der Ampel zeigt Wirkung: Das Innenministerium will nur noch einen Bruchteil des Geldes für die Digitalisierung zur Verfügung stellen, das es jetzt ausgibt.

Nur 3 Millionen Euro: Deutschland hinkt bei der Modernisierung seiner Behörden hinterher. Die Digitalisierung der Verwaltung ist daher ein zentrales Projekt im Koalitionsvertrag, doch nun könnte es gefährdet werden. Statt 377 Millionen Euro im Jahr 2022 will das zuständige Bundesinnenministerium 2023 nur noch drei Millionen Euro dafür investieren, wie aus dem Entwurf des Haushaltsgesetzes hervorgeht.