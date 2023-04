Aktualisiert am

Berlin bleibt stabil instabil. Die Ampel geht geschlossen in die Verhandlungen um die Reform des EU-Asylrechts. Und: Papst Franziskus trifft Orbán. Der F.A.Z.-Newsletter

Das Wichtigste für Sie vor dem langen Wochenende:

1. Kai Wegner startet wacklig

Erster Arbeitstag in Berlin: Der frisch ernannte Senat kommt an diesem Freitag zu seiner ersten Sitzung zusammen. Nach dem Wahlkrimi gestern dürften auch Wunden geleckt werden.

Krimi: Drei Wahlgänge hat Kai Wegner gebraucht, um Berlins Regierender Bürgermeister zu werden. Im ersten Wahlgang fehlten dem CDU-Politiker neun Stimmen zur erforderlichen Mehrheit von 80, im zweiten eine. Im dritten wurde er mit 86 Stimmen gewählt – so viele, wie auf CDU und SPD im Abgeordnetenhaus entfallen. Ob allerdings jeder Abgeordnete der Koalition am Ende für ihn gestimmt hat, wird vermutlich nie abschließend geklärt. Die Wahl war geheim. Dennoch waren die fehlenden Stimmen nicht nur eine Abrechnung mit Wegner – der sich mit der Besetzung des Senats nicht nur Freunde gemacht haben dürfte –, sondern vor allem mit dem Führungsduo der Berliner SPD: Franziska Giffey und Raed Saleh. Sehr viele Sozialdemokraten in der Hauptstadt haben einfach keine Lust auf Schwarz-Rot.