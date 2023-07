In Vilnius nimmt Wolodymyr Selenskyj am NATO-Ukraine-Rat teil, CDU-Chef Merz äußert sich zu den Gründen für den Czaja-Rauswurf und Robert Habeck setzt seine Sommerreise fort. Der F.A.Z.-Newsletter.

Das Wichtigste für Sie am Mittwoch:

1. Wie reagiert Selenskyj auf die vage NATO-Einladung?

In der Abschlusserklärung des NATO-Gipfels einigen sich die Bündnisstaaten zwar auf eine Einladung der Ukraine in die NATO – jedoch ohne Datum. Zu wenig für Wolodymyr Selenskyj.

Ärger bei Selenskyj: Zwar einigen sich die NATO-Staaten bei ihrem Gipfel in Vilnius darauf, die Ukraine in das Bündnis einzuladen, allerdings erst, „wenn die Verbündeten sich einig und Voraussetzungen erfüllt sind.“ Eine Einladung ohne Datum und mit Bedingungen – bei Selenskyj stieß das erwartbar auf wenig Gegenliebe. „Absurd“ schimpfte der ukrainische Präsident auf Twitter über den fehlenden Zeitplan. Selenskyjs Auftritt bei der heutigen ersten Sitzung des neuen NATO-Ukraine-Rates dürfte also spannend werden. Möglicherweise besänftigt ihn eine für heute geplante gemeinsame Erklärung der G-7-Staaten ein wenig, in der die führenden Industrienationen den Rahmen für bilaterale Sicherheitszusagen an Kiew setzen wollen.