1. Wie Cannabis legalisiert werden soll

Das Bundeskabinett will heute den Gesetzentwurf zur Cannabis-Legalisierung beschließen. Doch viele Fachleute sind dagegen – und warnen gleich vor mehreren Nachteilen.

Ampel-Plan: Die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP will den Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis für Erwachsene und den Anbau von höchstens drei Pflanzen zum Eigenbedarf erlauben. Einen freien Verkauf in Geschäften soll es nicht geben. Cannabis soll zudem in sogenannten Clubs gemeinschaftlich angebaut und nur an Mitglieder abgegeben werden dürfen. Jeder Verein dürfe dann höch­stens 500 volljährige Mitglieder aufnehmen. Der Konsum in den Räumen des Vereins ist verboten, auch in der Nähe von Schulen, Kitas und in Fußgängerzonen ist er tagsüber nicht erlaubt.