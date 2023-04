Aktualisiert am

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

1. Trump erscheint vor Gericht

2. Historischer Tag für die NATO

3. Kampfflugzeug-Manöver über Deutschland

4. Triumphales Jahr für deutsche Spitzenköche?

5. Bezahlte Auszeit nach der Geburt

6. CS-Versammlung mit frustrierten Aktionären

7. Pariser Bann von Leih-E-Rollern als Vorbild?

Der frühere US-Präsident muss bei der Anklageverlesung vor einem Gericht in New York erscheinen. Er inszeniert sich als Opfer einer politisch gesteuerten Justiz.

Darum geht es: Donald Trump hat schon viele Skandale und Rechtsstreitigkeiten provoziert – nun muss sich der 76-Jährige als erster früherer Präsident in der Geschichte der USA in einem Strafverfahren verantworten. Es geht bei dem Prozess um eine Schweigegeldzahlung an den Pornostar Stormy Daniels. Wie genau die Anklage lautet, wird erst heute im Detail öffentlich.