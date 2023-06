Der Aufstand in Russland und Hilfe für die Ukraine sind Themen beim letzten EU-Gipfel vor der Sommerpause. BASF eröffnet eine Fabrik für Industrietechnik in Schwarzheide. Und: Entscheidet sich die EVG für Warnstreiks? Der F.A.Z.-Newsletter.

Stehen in Deutschland die Züge bald schon wieder für längere Zeit still? Bild: dpa

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET. Folgen Ich folge

1. Was bedeutet der Prigoschin-Aufstand für Europas Sicherheit?

2. Wer wusste von den Plänen des Wagner-Chefs?

3. Özdemir, der Bauernverband und die Zukunft der Landwirtschaft

4. Der nächste Bahnstreik droht

5. Viele Deutsche fühlen sich machtlos

6. Batteriefabrik von BASF öffnet

7. Wer wird Sieger beim Ocean Race?

Auch einige Tage nach dem Aufstand der Wagner-Söldner bleibt der innerrussische Machtkampf Thema auf der internationalen politischen Bühne.

Russland: Der Prigoschin-Aufstand und die Folgen dürften ein zentrales Thema beim heute in Brüssel beginnenden EU-Gipfel sein. In Polen löst die Anwesenheit der russischen Privatarmee im benachbarten Belarus Sorge aus. „Wir müssen bestimmte Entscheidungen treffen, sehr starke Entscheidungen, nach meiner Ansicht verlangt das eine harte Antwort der NATO“, sagte Polens Präsident Duda am Dienstag. Bundeskanzler Scholz (SPD) sagte am Mittwoch in der ARD-Sendung „Maischberger“ über den abgebrochenen Aufstand: „Ich glaube schon, dass er (Putin) geschwächt ist.“ Zudem geht es in Brüssel um die Lage rund um den zerstörten Kachowka-Staudamm im umkämpften Gebiet Cherson und um weitere Hilfsgelder für die Ukraine – nach Wunsch von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sollen dafür auch russische Vermögenswerte genutzt werden.