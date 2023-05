Aktualisiert am

Lidl-Vorstand Tiedemann bezieht Stellung zum Vorwurf des Greenwashing, Literatur-Professor Oschmann fordert eine Ostquote für Führungskräfte und Barack Obama tritt in Berlin auf. Der F.A.Z.-Newsletter

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag: Boris Palmer ist kein Grüner mehr und nimmt professionelle Hilfe in Anspruch. Die CDU wirft Habeck vor, dass in seinem Ministerium ruchlos nach Stammbuch eingestellt werde. Und Russland bereitet sich mit starken Verteidigungsanlagen auf die ukrainische Offensive vor.

Philip Eppelsheim Stellvertretender verantwortlicher Redakteur für Nachrichten und Politik Online. Folgen Ich folge

1. Palmer tritt bei Grünen aus und kündigt Auszeit an

2. CDU fordert Entlassung von Staatssekretär Graichen

3. Wann beginnt die ukrainische Gegenoffensive?

4. Der Petersberger Klimadialog beginnt

5. Warum Lidl ausgerechnet für die Plastikflasche wirbt

6. Brauchen wir eine Ostquote für Führungskräfte?

7. Was in dieser Woche wichtig wird