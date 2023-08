Wagner-Chef Prigoschin stirbt bei einem Flugzeugabsturz. Donald Trump stellt sich heute formal den Behörden in Georgia. Japan leitet von heute an das Fukushima-Kühlwasser in den Pazifik. Und der Zebrastreifen feiert Jubiläum.

Donald Trump im Weißen Haus am 30. Juli 2020: Er gab an, sich am 24. August 2023 zu stellen. Bild: AFP

Das Wichtigste für Sie an diesem Donnerstag:

1. Jewgenij Prigoschin ist tot

Der Wagner-Chef kommt bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben. Die Ukraine feiert zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs Nationalfeiertag.

Abschuss oder Unglück? Die Maschine vom Typ Embraer Legacy sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, sie stürzte am Abend im Gebiet Twer mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. Am Abend bestätigten russische Behörden, dass sich der Milizenführer sowie sein Kommandeur Dmitrij Utkin an Bord befunden haben. Laut dem russischen Zivilschutz seien alle zehn Personen an Bord ums Leben gekommen. Die Absturzursache blieb offiziell zunächst unbekannt. Der Telegram-Kanal „Grey Zone“ schrieb, das Flugzeug sei von der Flugabwehr abgeschossen worden. Videos und Bilder im Internet zeigen ein vom Himmel fallendes Flugzeug, dem Flügelteile und das Heck zu fehlen scheinen und das nach dem Aufprall in Flammen aufgeht.