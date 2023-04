Aktualisiert am

Stehen die Züge bald wieder still?

F.A.Z. Frühdenker : Stehen die Züge bald wieder still?

Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag:

Rebecca Boucsein Redakteurin vom Dienst bei FAZ.NET.

1. Biden will es wohl nochmal wissen

2. Der Staat Israel wird 75 und steckt in der Krise

3. Bahn und EVG verhandeln wieder

4. Das ist der neue Berliner Senat

5. Legt der frühere Audi-Chef Stadler ein Geständnis ab?

6. Was hat die UBS mit der Credit Suisse vor?

7. Gelingt Japan die erste private Mondlandung?

1. Biden will es wohl nochmal wissen

Der Demokrat ist mit seinen 80 Jahren bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte. Doch weder sein Alter noch schlechte Umfragewerte dürften ihn von einer zweiten Amtszeit abschrecken.